Son dakika haber! Sinop'ta arıcılık yapan kişi çadırda öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Sinop'ta arıcılık yapan kişi çadırda öldürülmüş halde bulundu

21.06.2022 13:40
Son dakika haber! Sinop'ta arıcılık yapan kişi çadırda öldürülmüş halde bulundu

Son dakika habere göre Sinop'un Boyabat ilçesinde arıcılık yapan kişi tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde arıcılık yapan kişi tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Boyabat ilçesi Akçasöke köyünde arıcılık yapan Engin Rüzgar (40) yakınları tarafından kaldığı çadırda tüfekle sırtından vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Rüzgar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Rüzgar'ın cenazesi incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sinop'ta arıcılık yapan kişi çadırda öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Sinop'ta arıcılık yapan kişi çadırda öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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