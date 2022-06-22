Son dakika haber | Sinop'ta babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, arıcılık yapan babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Boyabat ilçesinde arıcılık yapan Engin R'nin (40) tüfekle öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 19 yaşındaki oğlu İ.R. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Boyabat ilçesi Akçasöke köyünde arıcılık yapan Engin R. dün yakınları tarafından kaldığı çadırda tüfekle sırtından vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.
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