Son dakika haber: Sinop'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması' - Son Dakika
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Son dakika haber: Sinop'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması'

09.10.2022 14:01
Son dakika haber: Sinop'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması'

Son dakika 3. sayfa haberi... Sinop'ta gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması'nda 4 aranan şahıs yakalandı, 9 araca 23 bin TL para cezası uygulandı.

Sinop'ta gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması'nda 4 aranan şahıs yakalandı, 9 araca 23 bin TL para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması, Sinop il genelinde 145 Personel ve 31 motorize ekibin katılımı ile gerçekleşti. Yapılan kontrollerde 839 şahsın GBT sorgulamasına bakılarak 4 adli merciler tarafından aranan şahıs yakalandı. Ayrıca trafik denetimlerinde 148 araç incelendi, 9 araca 23 bin 663 TL trafik cezası uygulandı, 1 motosiklet ise bağlandı.

İş yeri denetimlerinde ise tütün ürünleri kullanılmasına izin veren bir işyeri sahibine 3 bin 831 TL ve müşterisine 207 TL idari para cezası uygulandı. - SİNOP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sinop'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sinop'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması' - Son Dakika
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