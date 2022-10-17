Son dakika haber... Sinop'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması' - Son Dakika
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Son dakika haber... Sinop'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması'

17.10.2022 12:36
Son dakika haber... Sinop'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması'

Son dakika haberi... Sinop'ta gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması'nda adli merciler tarafından aranan 1 şahıs yakalandı, 6 araca bin 600 bin TL para cezası uygulandı.

Sinop'ta gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması'nda adli merciler tarafından aranan 1 şahıs yakalandı, 6 araca bin 600 bin TL para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması, Sinop'ta 103 Personel ve 31 motorize ekibin katılımı ile gerçekleşti. Yapılan kontrollerde 568 şahsın GBT sorgulamasına bakılarak adli merciler tarafından aranan 1 kişi yakalandı. Ayrıca trafik denetimlerinde 222 araç incelenerek çeşitli kural ihlalinden 6 araca bin 600 TL trafik cezası yazıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sinop'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması' - Son Dakika

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