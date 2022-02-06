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Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

06.02.2022 05:14

Son dakika haber... Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Bağlar Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi.

Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin'de ilçeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Boyabat, Bağlar, Sinop, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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