Son dakika haberi: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

13.07.2022 08:47

Son dakika haberleri: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandıSİNOP Sinop'un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

SİNOP Sinop'un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Sinop'a bağlı Boyabat- Saraydüzü yolu Çakıroğlu mevkisinde meydana geldi. M.K.'nin kullandığı Saraydüzü istikametine giden 52 RE 273 plakalı otomobil ile Saraydüzü'nde bir düğünden dönen 34 YK 8503 plakalı plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar uzun uğraş sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü M.K.'nin tedavisi sürerken Ömer Can, Hasan Ağıl, Ersin Al ve Şerif Al tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı - Son Dakika
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