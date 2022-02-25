Sinop'ta, otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
İbrahim U'nun kullandığı 57 AAJ 115 plakalı otomobil, Osmaniye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kullanılmayan bir evin duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Kiraz A. (14), Elif Zümra U. (2) ve Salih Mustafa U. (7) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin evin duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika