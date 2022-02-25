Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin evin duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin evin duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

25.02.2022 19:54
Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin evin duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Sinop'ta, otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta, otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

İbrahim U'nun kullandığı 57 AAJ 115 plakalı otomobil, Osmaniye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kullanılmayan bir evin duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Kiraz A. (14), Elif Zümra U. (2) ve Salih Mustafa U. (7) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı Türkeli'de heyelan Türkeli'de heyelan

Osmaniye, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin evin duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Akaryakıta rekor zam! Vatandaşlar istasyonlarda kuyruk oluşturdu
19:49 Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı ele geçirildi!
19:44 Savaşın acı tablosu gözler önüne serildi! Ukraynalı sivil, canını hiçe sayarak Rus konvoyunun önüne atladı
19:10 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya saldırı yaptırımları devam ediyor! Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:23 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Putin'in yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi büyüyor
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 20:04:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin evin duvarına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement