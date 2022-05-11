Otomobilin motor bölümüne giren tavşan itfaiye ekibince kurtarıldı - Son Dakika

Sinop'ta, bir otomobilin motor bölümüne giren tavşan, itfaiye ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Barış Manço Parkı mevkisinde bir tavşan gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Bu sırada tavşan, çevredeki vatandaşlardan kaçarak park halindeki bir otomobilin motor bölümüne girdi.
Sinop Belediyesi İtfaiye ekibince yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan tavşan, bölgede kendisini arayan sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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