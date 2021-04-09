Son dakika haber: Sinop'ta Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sinop'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Sinop Şubesi iş birliğinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen programda, emniyet personeli tarafından kan bağışında bulunuldu.

Boyabat ilçesinde düzenlenen törende ise İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Bayar ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret ederek dua edip çiçek bıraktı.

Heyet, son olarak kaymakamlık ve belediye ziyareti gerçekleştirdi. ???????

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