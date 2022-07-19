Zanlının adresinde ve üzerinde yapılan aramada, 28 gram metamfetamin ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Durağan ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Durağan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

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