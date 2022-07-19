Son dakika haber... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

19.07.2022 15:34
Son dakika haber... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haber... Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Durağan ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şüpheli bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Zanlının adresinde ve üzerinde yapılan aramada, 28 gram metamfetamin ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Durağan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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