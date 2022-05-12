Son dakika haber: Sinop'ta uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü ilçesinde uyuşturucu ticareti ve evlerden hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Dedektör köpeklerin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı olduğu değerlendirilen ağaç kesme motorları ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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