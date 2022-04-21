Son dakika haber... Sinop Üniversitesi'nde görünmez kaza - Son Dakika
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Son dakika haber... Sinop Üniversitesi'nde görünmez kaza

21.04.2022 14:47
Son dakika haber... Sinop Üniversitesi'nde görünmez kaza

Son dakika haber: Sinop Üniversitesi'nde üzerine tuğla düşen öğrencisi başından yaralandı.

Sinop Üniversitesi'nde üzerine tuğla düşen öğrencisi başından yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde meydana geldi. Öğrenci Yaşam Merkezi bünyesinde dükkanların bulunduğu alanın üst katının kenarlarına örülmüş tuğladan duvar, rüzgarın etkisiyle devrilerek yere saçıldı. Düşen tuğlalar, o sırada bölgede yürüyen Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Y.Y.'nin kafasına isabet etti. Başından yaralanan öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Y.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

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Sinop Üniversitesi, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sinop Üniversitesi'nde görünmez kaza - Son Dakika


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