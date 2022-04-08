Son dakika haber! Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber! Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü

08.04.2022 17:06
Son dakika haber! Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u kabul etti.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u kabul etti.

Selakovic, Sırbistan ile Türkiye ilişkilerinin yakın tarihteki en yüksek seviyede olduğunu vurguladı ve bu ilişkilerin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan arasındaki yakın, samimi ilişkiler sayesinde oluştuğunun altını çizdi.

İki ülke arasındaki politik ve gelişmiş ekonomik ilişkilere değinen Selakovic, "Sırbistan'da yapılan ve Sırp ekonomisine katkı sağlayan Türk yatırımlarından övgüyle bahsetti.

Sırp Bakan, Sırbistan'ın yeni Türk projelerine destek vereceğini ve halihazırda ülkede var olan Türk yatırımcıların hakkını koruma konusunda gerekeni yapacağını ifade etti.

Selakovic, "Ülkemizdeki Türk yatırımlarının yanı sıra, Türkiye'nin yardımıyla yapılan Belgrad- Saraybosna otoyolu gibi altyapı çalışmaları da büyük önem taşımaktadır." dedi.

Kısa süre önce başlayan Belgrad- Ankara, Niş- İstanbul ve yakında başlanması planlanan Kraljevo-İstanbul uçak seferlerinin iki ülke arasında bağlantıyı sağlaması açısından önemli olduğunu belirten Selakovic, "Türkiye, bölgedeki istikrarın korunması için önemli bir faktör. Sırbistan ve Türkiye, bölgede barış ve istikrarın korunması için çalışmalara hazır." diye konuştu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Twitter hesabından, "Dışişleri Bakanı Sayın Nikola Selakovic ile ikili ilişkilerimizi ve gündemdeki konuları ele aldık." paylaşımında bulundu.

Son dakika haber! Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü
Son dakika haber! Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Belgrad, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovic Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy ile görüştü - Son Dakika


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