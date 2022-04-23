Son dakika haber: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haber: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi

23.04.2022 17:36
Son dakika haber: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi

Son dakika haberlerine göre Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "Ukrayna'da barış" temalı savaş karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, " Ukrayna'da barış" temalı savaş karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

"Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular ve Sırplar savaşa karşı birlikte" isimli grubun düzenlediği gösteride Sırpların, Rusya'nın kuklası olmaması, Ukrayna'daki savaşa NATO ve ABD'nin de karışmaması gerektiği belirtildi.

Belgrad Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteride eylemciler, Ukraynalı çocukların tecavüze uğradığını ve kaybolduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı'nda bile barış istemediğini kaydetti.

Eylemciler, "400 bin kişinin yaşadığı Mariupol'de yapılar yıkıldı, en az 20 bin kişi öldürüldü." ifadesini kullandı.

Milici Rakic anıtına gelen göstericiler, buraya, Ukraynalı çocuklar için sembolik olarak oyuncaklar bırakırken toplanan insani yardımların ABD'nin Belgrad Büyükelçiliğine teslim edileceği belirtildi.

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Sırbistan, Protesto, Belgrad, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş karşıtı protesto düzenlendi - Son Dakika


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