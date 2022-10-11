Son dakika haber... Şırnak Devlet Hastanesinde onkoloji ve kemoterapi ünitesi hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şırnak Devlet Hastanesinde onkoloji ve kemoterapi ünitesi hizmet vermeye başladı

11.10.2022 13:52

Son dakika haberlerine göre Şırnak Devlet Hastanesinde tıbbi onkoloji ve kemoterapi ünitesi hizmet vermeye başladı.

Şırnak Devlet Hastanesinde tıbbi onkoloji ve kemoterapi ünitesi hizmet vermeye başladı.

Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Küçükerdoğan, gazetecilere, hastanelerinde eksik olan ünitenin hizmet vermeye başladığını ve onkoloji ünitesinin tüm malzemelerinin temin edildiğini söyledi.

Artık kemoterapi tedavisi için vatandaşların Diyarbakır, Mardin ve diğer illere gitmek zorunda kalmayacağını belirten Küçükerdoğan, "Vatandaşlarımız burada sağlıklı bir şekilde tedavilerini olacaklar. Burada onlara her türlü imkanı sunacağız." dedi.

İç Hastalıklar ve Tıbbi Onkoloji Uzman Dr. Ferhat Ekinci de kliniğe başvuran hasta sayısının haftada 15-20, ayakta tedavi gören hasta sayısının 5 ila 7 olduğunu ifade ederek, "Yerimiz mevcut. Başvuran tüm hastalarımızın tedavilerini yapabileceğiz. Bu zamana kadar çevre illere ve hatta Ankara ve İstanbul'a giden hastalarımız bundan böyle hastanemizde tedavi görebilecek. Bütün kanser hastaları bize gelebilir. Yüzde 95 hastalığın ilaçları da hastanemizde mevcuttur" diye konuştu.

Hastanede tedavi gören Havşa Ürek ise daha önce Batman ve Van'da tedavi gördüğünü, ünitenin açılmasıyla artık tedavisine Şırnak'ta devam ettiğini belirtti.

Ürek, "Doktorumdan çok memnunum Allah razı olsun ondan. Şırnak'ta kemoterapinin olması daha avantajlı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Şırnak Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şırnak Devlet Hastanesinde onkoloji ve kemoterapi ünitesi hizmet vermeye başladı - Son Dakika

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