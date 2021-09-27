Son dakika haber! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 20-26 Eylül'de il merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i ilgili birimlere teslim edildi, 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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