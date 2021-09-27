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Son dakika haber! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

27.09.2021 11:22
Son dakika haber! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 20-26 Eylül'de il merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i ilgili birimlere teslim edildi, 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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