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Son dakika haber | Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

09.11.2021 09:23
Son dakika haber | Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 1550 personelle Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 1550 personelle Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak'ta Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1550 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.


Son dakika haber | Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Son dakika haber | Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Son dakika haber | Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Son dakika haber | Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Son dakika haber | Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Son dakika haber | Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
Son dakika haber | Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Togo Cumhuriyeti, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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