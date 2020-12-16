Ekiplerin yaptıkları incelemede Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Uludere Caddesi'nde inşaatta döküm yapıldığı sırada beton pompası kayarak yan yattı.

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