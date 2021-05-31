Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 48 gözaltı

Son dakika gündem haberi: ŞIRNAK'ta, polis ekiplerinin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 48 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerinin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 48 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24- 30 Mayıs'ta, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 1 kilogram 546,03 gram esrar, 11,87 gram metamfetamin, 4,75 gram eroin, 2,28 gram kenevir tohumu, 3,2 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 bin 650 paket kaçak sigara, 386 kilogram kaçak tütün, 17 kaçak cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 44'ü kaçakçılıktan, 4'ü asayiş suçlarından olmak üzere 48 kişi gözaltına alındı.



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