Şırnak'ta köy çocuklarına hediyeler verip, çiğ köfte ve baklava ikram ettiler - Son Dakika
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Şırnak'ta köy çocuklarına hediyeler verip, çiğ köfte ve baklava ikram ettiler

02.02.2021 12:34
Şırnak'ta köy çocuklarına hediyeler verip, çiğ köfte ve baklava ikram ettiler

ŞIRNAK'ın Kumçatı beldesinde Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nce yürütülen proje kapsamında, köylerde yaşayan 500 çocuğa kışlık giyecek ve oyuncak hediye edildi, çiğ köfte ve baklava ikramında bulunuldu.

ŞIRNAK'ın Kumçatı beldesinde Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nce yürütülen proje kapsamında, köylerde yaşayan 500 çocuğa kışlık giyecek ve oyuncak hediye edildi, çiğ köfte ve baklava ikramında bulunuldu.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, 'Bir Umut Bin Mutluluk' projesi koordinatörü Emin Sevin ve Kumçatı Belediye Başkanı Nimet Demir ile birlikte köylerde bulunan 500 çocuğa bot, mont, atkı, bere, oyuncak ve diş macununun da  içinde olduğu hediye paketi verdi. Meltem Kaya, yaklaşık 8 yıl önce 'Çocuk gülerse herkes güler' sloganıyla yola çıktıklarını ve 40 şehirdeki çocuklara ulaştıklarını belirterek, "Hem kendi imkanlarımızla hem de hayırseverlerin yardımıyla yaklaşık 7 bin çocuğa bot, mont, oyuncak gibi hediyeler verdik. 81 ilin tamamına ulaşarak daha şok çocuk güldürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

'7 BİN 800 ÇOCUĞA ULAŞTIK'

Kumçatı beldesinde 500 çocuğa hediyelerin yanı sıra çiğ köfte ve baklava ikramında da bulunduklarını da söyleyen Kaya, "Çocuklarımıza atkı, bere, eldiven, el kremi, diş fırçası, diş macunu ve oyuncak dağıttık. Hediyelerimizi dağıttıktan sonra çiğ köfte ve baklava ikramımız olacak çocuklarımıza. Amacımız Türkiye'nin her bölgesinde daha çok çocuğumuza ulaşmak. Şu ana kadar Türkiye'nin belli bir bölgesinde 7 bin 800 çocuğa ulaştık. Amaç daha fazla çocuğa ulaşıp, daha fazla çocuğumuzun yüzünü güldürmek" diye konuştu.

Çocuklar da aldıkları hediyelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Nimet Demir, Meltem Kaya, Kumçatı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta köy çocuklarına hediyeler verip, çiğ köfte ve baklava ikram ettiler - Son Dakika

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