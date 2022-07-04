Son dakika haber... Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü

Şırnak'ta özel bir maden ocağında, kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı eteklerindeki Araköy mevkisinde özel bir maden ocağının sahada kazı yapan, taş kıran ekskavatörün operatörü Hakim Ercan'ın (23) bulunduğu kabine, dağ yamacından kopan kaya parçası isabet etti.
Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kabinde sıkışan Ercan ağır yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla sıkıştığı kabinden çıkarılan Ercan, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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