Son dakika haber... Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü

04.07.2022 11:43
Son dakika haber... Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü

Son dakika haberleri... Şırnak'ta özel bir maden ocağında, kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak'ta özel bir maden ocağında, kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı eteklerindeki Araköy mevkisinde özel bir maden ocağının sahada kazı yapan, taş kıran ekskavatörün operatörü Hakim Ercan'ın (23) bulunduğu kabine, dağ yamacından kopan kaya parçası isabet etti.

Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kabinde sıkışan Ercan ağır yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla sıkıştığı kabinden çıkarılan Ercan, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Cudi Dağı, Şırnak, Hakim, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü - Son Dakika

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