Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı eteklerindeki Araköy mevkisinde özel bir maden ocağının sahada kazı yapan, taş kıran ekskavatörün operatörü Hakim Ercan'ın (23) bulunduğu kabine, dağ yamacından kopan kaya parçası isabet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü - Son Dakika

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