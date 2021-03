Son dakika haber: Şırnak'ta öğretmenler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 81 ildeki şehit ailelerine mektup gönderdi - Son Dakika

Şırnak'ta 81 öğretmenin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yazdığı mektuplar, 81 ilde terör saldırılarında şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 81 ilde belirlenen şehit ailelerine, kentte görev yapan 81 okuldaki öğretmenden mektup yazmaları istendi.

Öğretmenler, duygularını dile getirdiği mektupları, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. Mektuplar, posta yoluyla şehit ailelerine ulaştırıldı.

Merkez Vakıf Anaokulu öğretmeni Damla Topuz, Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının, müdahale sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) ailesi için mektup yazdı.

Topuz, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu mektubu yazarken en kalbi, en içten duygularla acınıza, hislerinize bir parça ortak olarak, yüreğinizdeki eşi benzeri olmayan derin kederi paylaştığımı bilmenizi isterim. Bu mektubu sizlere öğretmen olarak atandığım ve 3 yıldır görev yaptığım Şırnak'tan yazıyorum. Evlat acısı ile sınanmış bir ailenin tek kızıyım. Her anne baba için kızlarını, oğullarını, evlatlarını uzak memleketlere göndermek ne kadar zor ise benim ailem için de çok zor oldu. Atama haberimi aldığımızda elleri yüreklerinde, dualarla uğurladılar beni. 'Vatanın her karış toprağında, bayrağımızın dalgalandığı her ilde görev yapmaya hazırım' diyerek tek hayalim olan öğretmenlik mesleğime başladım. Siz de kızınızı en kutsal görevle milletimiz, vatanımızı koruması için gönderdiniz, en yüce, en kıymetli mertebeye.

Vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan, arkasında gözü yaşlı bir aile, eş, çocuk bıraktığını bile bile 'Vatan için bin canım feda olsun' diyen ve şehadet şerbetini içerek, şehitlik mertebesine mazhar olan biricik kızınız şehit asker Esma Çevik'e milletçe minnettarız. Bayrağımıza kanının rengini, ay yıldıza yüreğinin aydınlığını veren ölümsüz kahramanımızı asla unutmayacağız. Her daim şükranla ve minnetle, hissettiğiniz acıyı en derinimizden duyumsayarak, aziz şehidimizi tüm kalbimizle anıyoruz. Selam ve sevgilerimi sunarak ellerinizden öperim."

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Çanakkale'de ve 23. Jandarma Piyade Tümeni'ndeki şehitlik anıtlarının görüntülerinin yer aldığı klip hazırlandı. Klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.