Son dakika haber: Şırnak'ta öğretmenler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 81 ildeki şehit ailelerine mektup gönderdi - Son Dakika

Son dakika haber: Şırnak'ta öğretmenler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 81 ildeki şehit ailelerine mektup gönderdi

18.03.2021 11:23
Son dakika haber: Şırnak'ta öğretmenler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 81 ildeki şehit ailelerine mektup gönderdi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ta 81 öğretmenin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yazdığı mektuplar, 81 ilde terör saldırılarında şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerine gönderildi.

Şırnak'ta 81 öğretmenin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yazdığı mektuplar, 81 ilde terör saldırılarında şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 81 ilde belirlenen şehit ailelerine, kentte görev yapan 81 okuldaki öğretmenden mektup yazmaları istendi.

Öğretmenler, duygularını dile getirdiği mektupları, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. Mektuplar, posta yoluyla şehit ailelerine ulaştırıldı.

Merkez Vakıf Anaokulu öğretmeni Damla Topuz, Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının, müdahale sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) ailesi için mektup yazdı.

Topuz, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu mektubu yazarken en kalbi, en içten duygularla acınıza, hislerinize bir parça ortak olarak, yüreğinizdeki eşi benzeri olmayan derin kederi paylaştığımı bilmenizi isterim. Bu mektubu sizlere öğretmen olarak atandığım ve 3 yıldır görev yaptığım Şırnak'tan yazıyorum. Evlat acısı ile sınanmış bir ailenin tek kızıyım. Her anne baba için kızlarını, oğullarını, evlatlarını uzak memleketlere göndermek ne kadar zor ise benim ailem için de çok zor oldu. Atama haberimi aldığımızda elleri yüreklerinde, dualarla uğurladılar beni. 'Vatanın her karış toprağında, bayrağımızın dalgalandığı her ilde görev yapmaya hazırım' diyerek tek hayalim olan öğretmenlik mesleğime başladım. Siz de kızınızı en kutsal görevle milletimiz, vatanımızı koruması için gönderdiniz, en yüce, en kıymetli mertebeye.

Vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan, arkasında gözü yaşlı bir aile, eş, çocuk bıraktığını bile bile 'Vatan için bin canım feda olsun' diyen ve şehadet şerbetini içerek, şehitlik mertebesine mazhar olan biricik kızınız şehit asker Esma Çevik'e milletçe minnettarız. Bayrağımıza kanının rengini, ay yıldıza yüreğinin aydınlığını veren ölümsüz kahramanımızı asla unutmayacağız. Her daim şükranla ve minnetle, hissettiğiniz acıyı en derinimizden duyumsayarak, aziz şehidimizi tüm kalbimizle anıyoruz. Selam ve sevgilerimi sunarak ellerinizden öperim."

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Çanakkale'de ve 23. Jandarma Piyade Tümeni'ndeki şehitlik anıtlarının görüntülerinin yer aldığı klip hazırlandı. Klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çanakkale, 18 mart, Şırnak, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şırnak'ta öğretmenler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 81 ildeki şehit ailelerine mektup gönderdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak         
10:53
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir         
10:23
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış         
09:35
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 12:38:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Şırnak'ta öğretmenler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 81 ildeki şehit ailelerine mektup gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei