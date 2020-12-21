Son dakika haber | Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı
21.12.2020 12:29
Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 11 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 14-20 Aralık arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise ilgili il ve birime teslim edildiği öğrenildi.
(Melih Yiğit/İHA)
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