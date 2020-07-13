Son dakika haber! Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonları: 9 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonları: 9 gözaltı
Gelen son dakika haberlerine göre ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, PKK ve FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı PKK, 3'ü FETÖ şüphelisi olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'si serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:51 Kaynak: DHA
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