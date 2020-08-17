Son dakika haber... Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik 10-16 Ağustos tarihlerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25'i PKK, 1'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere hepsi serbest bırakıldı. 13 Şüphelinin ise emniyetteki gözaltı işlemleri devam ediyor.