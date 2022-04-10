Son dakika haber... Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Şırnak'ta, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar şehitler için dua etti.

Camiye gelen vatandaşlara İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce mevlit şekeri ve gül suyu ikram edildi.

Programa, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.