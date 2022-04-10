Son dakika haber... Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Son dakika haber... Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu

10.04.2022 17:32
Son dakika haber... Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu

Son dakika haber: Şırnak'ta, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Şırnak'ta, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar şehitler için dua etti.

Camiye gelen vatandaşlara İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce mevlit şekeri ve gül suyu ikram edildi.

Programa, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Polis Haftası Kastamonu'da etkinliklerle kutlandı Polis Haftası Kastamonu'da etkinliklerle kutlandı

Polis Haftası, Şırnak, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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