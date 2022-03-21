Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

21.03.2022 12:11
Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 14-20 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 18 zanlı yakalandı.

Açıklamada, gözaltına alınan zanlılardan 1'inin tutuklandığı, 4'ünün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, 1'inin ilgili birime teslim edildiği, diğerlerinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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