Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

28.03.2022 12:10
Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 21- 27 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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