Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 21- 27 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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