Son dakika haber | Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

04.04.2022 14:09
Son dakika haber | Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika haberler: Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 28 Mart - 3 Nisan'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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