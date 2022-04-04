Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 28 Mart - 3 Nisan'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.