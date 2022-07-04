Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

04.07.2022 13:23
Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 27 Haziran- 3 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 2 zanlı tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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