Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

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