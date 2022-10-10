Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

10.10.2022 17:15
Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberler... Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 03 - 09 Ekim tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonlar neticesinde toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili il ve birime telsim edildi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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