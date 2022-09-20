ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU 14 GÖZALTI

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKKKCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKKKCK adına faaliyette bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız piyade tüfeği, 4 piyade tüfeği şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği, 184 fişek, 6 av tüfeği fişeği, 4 hafıza kartı, 2 flash bellek, 12 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

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