Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
22.03.2021 13:28
Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 15- 21 Mart'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i ise serbest bırakıldı. 11 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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