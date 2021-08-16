Son dakika haberleri: Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 20 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında emniyet müdürlüğünce 09 - 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Şırnak merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 20 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 6 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

(Melih Yiğit/İHA)