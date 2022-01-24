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Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

24.01.2022 12:43
Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 20 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 20 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 16'sı adli kontrol şartıyla, 3'ü serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildi. - ŞIRNAK

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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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