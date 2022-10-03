Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 21 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK