Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

03.10.2022 13:26
Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Son dakika habere göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 21 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 21 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

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