Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

28.03.2022 12:08
Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele dahilinde Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 21 - 27 Mart 2022 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

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Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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