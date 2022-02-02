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ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU; 5 GÖZALTI - Son Dakika

ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU; 5 GÖZALTI

02.02.2022 21:39
ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU; 5 GÖZALTI

ŞIRNAK İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ve İdil ilçelerinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ve İdil ilçelerinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına altına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 av tüfeği fişeği ve şüphelilere ait cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU; 5 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU; 5 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU; 5 GÖZALTI

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İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU; 5 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU; 5 GÖZALTI - Son Dakika
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