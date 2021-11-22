ŞIRNAK'ta PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 15- 21 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı. 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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