Son dakika haber! Şırnak'ta 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Silopi ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.