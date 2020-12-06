Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta güvenlik güçlerince Cizre ve Uludere'de narkotik suçlulara yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen Bilgiye göre, narkotik suçların engellenmesine yönelik olarak ara yakalamaların da yapıldığı planlı çalışmalar kapsamında Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 126.03 gram eroin, 140.63 gram esrar, 62.59 gram metamfetamin, 0,98 gram bonzai ve 35 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor