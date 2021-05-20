Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Uludere Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uludere Polis Merkezi Suç Araştırma Amirliği ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda M.K, E.T, K.A, Y.T, H.A. ve Y.Y. gözaltına alındı, 23,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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