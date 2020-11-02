Son dakika haber | Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
02.11.2020 22:59
Son dakika haberleri... Şırnak'ın Silopi ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla dün sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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