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Son dakika haber | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı

06.12.2021 11:52
Son dakika haber | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, tabanca, 10 tabanca fişeği, 6,63 gram metamfetamin, 4,47 gram eroin, 2,95 gram esrar, 3 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 3 bin 111 paket sigara ile sahte çek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

İlde ayrıca, 15'i asayiş, 15'i kaçakçılık, 1'i terör ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan 32 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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