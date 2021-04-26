ŞIRNAK'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 19-25 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Şırnak'taki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika