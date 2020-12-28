Son dakika haber... Şırnak'taki terör operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 21-27 Aralık'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8'i PKK, 1'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli de tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.