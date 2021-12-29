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Son dakika haber! Sırt çantasında kaçak içki ve sigara ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Sırt çantasında kaçak içki ve sigara ele geçirilen kişi gözaltına alındı

29.12.2021 09:50
Son dakika haber! Sırt çantasında kaçak içki ve sigara ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sırt çantasında gümrük kaçağı içki ve sigarayla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sırt çantasında gümrük kaçağı içki ve sigarayla yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kentte denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda ekipler, Sivrice ilçesinde kaçak içki ve sigara sattığı belirlenerek, takibe alınan bir şüpheliyi durdurdu.

Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada gümrük kaçağı iki şişe içki ile 108 paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaçak İçki, Sivrice, Sigara, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sırt çantasında kaçak içki ve sigara ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Sırt çantasında kaçak içki ve sigara ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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