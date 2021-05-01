Son dakika haber! Şişecam'ın ilk çeyrekteki net satışları 5,7 milyar TL seviyesine yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Şişecam'ın ilk çeyrekteki net satışları 5,7 milyar TL seviyesine yükseldi

01.05.2021 12:27
Son dakika haber! Şişecam'ın ilk çeyrekteki net satışları 5,7 milyar TL seviyesine yükseldi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Şişecam'ın 2021 Ocak-Mart dönemine ilişkin konsolide net satışları 5,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.

Şişecam'ın 2021 Ocak-Mart dönemine ilişkin konsolide net satışları 5,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde 1,25 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 550 bin ton soda ve 1,2 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam'ın aynı dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşirken, şirketin, yılın ilk üç ayındaki toplam yatırımları 406 milyon TL, ihracatı ise yaklaşık 153 milyon dolar oldu.

"İlk çeyrekte salgına rağmen güçlü bir finansal performans sergiledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu 2021 yılının ilk çeyreğinde de Şişecam'ın tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde konsolide net satışlarının 5,7 milyar TL seviyesine ulaştığı bilgisini paylaşan Kırman, "Ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Kurumsal yönetişim kabiliyeti ile yılın ilk çeyreğinde güçlü hedeflerini gerçekleştiren Şişecam, pandemi öncesi dönem olan geçtiğimiz yıl aynı döneminin de üzerinde başarılı bir finansal performans sergileyerek etkin kriz yönetimi kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."

Kırman, Şişecam'ın 85'inci yılını kutladığını ve 2020 yılında tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2020 yılında, uzun dönem stratejilerimiz ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğimiz birleşme sürecini başarıyla tamamladık. Hemen ardından daha entegre, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel bir organizasyon yapısının oluşmasına ve geleceğin Şişecam'ının inşasına yönelik dönüşüm projelerini hayata geçirmeye büyük bir hızla başladık. Yılın devamında da yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımı ile bütünsel kurumsal yönetim yaklaşımını merkeze alan önemli dönüşüm projelerimizi sürdüreceğiz. Dijital dönüşüm yolculuğumuzu büyük veri kullanımı ile sürdürürken tüm değer zincirinde yüksek sinerji yaratacak etkili kaynak ve varlık yönetimiyle optimizasyonu sağlayacağız. Şişecam'ın yarattığı ekonomik değer ve küresel rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz."

"Yeni yatırımlarla ülkemiz için değer yaratmayı sürdürüyoruz"

Türk cam sanayinin kurucusu Şişecam'ın 85 yılı aşkın geçmişinde, her dönemde olduğu gibi küresel salgın döneminde de olağandışı koşullara rağmen Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünü belirten Kırman açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı koşullara rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ülkemiz ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı da ara vermeden sürdürdük. 2020 yılı ekim ayında devreye aldığımız sekizinci fırınla Avrupa'nın en büyük düzcam üssü haline getirdiğimiz Polatlı tesisinin ardından, Yenişehir düzcam tesisimizde soğuk tamirini tamamladığımız altıncı fırınımızı da ateşleyerek devreye aldık.

Bu fırınla sağlanacak olan yıllık 240 Bin ton ek kapasite ile inşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün yoğun taleplerine cevap verebilen arz imkanına erişmiş olduk. Yılın son çeyreğinde Yenişehir tesisimizde soğuk onarımı tamamlanacak olan yine 240 Bin ton kapasiteli beşinci fırının da devreye alınmasının ardından Şişecam, Türkiye'de 2 Milyon tona ulaşan kurulu düzcam üretim kapasitesini aktif olarak kullanarak, Türkiye için değer yaratmaya kesintisiz devam edecektir."

Türk Lirası, Şişecam, Ocak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Şişecam'ın ilk çeyrekteki net satışları 5,7 milyar TL seviyesine yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı         
14:26
Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı         
14:20
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı         
12:01
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim         
23:42
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 15:04:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Şişecam'ın ilk çeyrekteki net satışları 5,7 milyar TL seviyesine yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement