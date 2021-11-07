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Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika

Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

07.11.2021 22:32

Son dakika haberi: Şişli'de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Şişli'de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yanan daireden yaralı kurtarılan karı-koca 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, binada mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan daireden itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan karı-koca ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuklar ve yaşlıların da olduğu 15 kişiyi merdiven ile tahliye etti.

Yangında kurtarılan bina sakini Biz dubleks katında oturuyoruz. Bir anda evin duman dolduğunu gördük. Duman dolunca da aşağıya baktık, zaten aynı anda itfaiye yakın olduğu için araçların geldiğini gördük. En alt katta yangın çıktığını öğrendik ama sebebini inanın biz de bilmiyoruz. Biz evde 3 kişiyiz, itfaiye bizi merdivenle kurtardı dedi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İtfaiye, Yangın, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika
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