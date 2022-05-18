Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DEKİ CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DEKİ CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA

18.05.2022 08:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞİŞLİ'de masada unutulan telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

ŞİŞLİ'de masada unutulan telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Cep telefonunu alma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Şişli'de bulunan bir AVM'de geçen pazar akşam saatlerinde meydana geldi. AVM'nin yemek katında yemek yiyen iki kadın masadan kalkarken cep telefonunu unuttu. Bu sırada arkadan gelen üç kişiden biri telefonu fark etti. Şüpheli, bir süre gittikten sonra geri gelerek masanın üzerindeki cep telefonunu alarak uzaklaştı. Cep telefonunun olmadığını fark eden kadın, polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri telefonun çalındığını tespit etti. Güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen şüpheli Ö.T. gözaltına alındı. Ö.T. serbest bırakılırken, cep telefonu sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DEKİ CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DEKİ CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DEKİ CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DEKİ CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA

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Kaynak: DHA

Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DEKİ CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE AVM'DEKİ CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika
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